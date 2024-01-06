По его словам, это бы стало правильным сигналом всем потенциальным агрессорам.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ все равно на человеческие жизни, но не на собственные деньги, а потому потеря замороженных активов будет самой болезненной потерей для страны-агрессора.

"Это историческая возможность заставить государство-террориста заплатить за свой террор. Российским элитам и руководству все равно на человеческие жизни, но больше всего не безразличны деньги. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они почувствуют истинную силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора", - написал он в соцсети Х (бывший Твиттер)

По словам главы государства, решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины было бы справедливым и законным ответом на действия России. По мнению Зеленского, это стало бы также правильным сигналом всем потенциальным агрессорам в мире, что нападение на другое государство не принесет дивиденды и заставит платить.

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"Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи", - подчеркнул украинский лидер.

Конфискация активов РФ

Ранее УНИАН писал, что США предлагает рабочим группам G7 рассмотреть пути конфискации $300 миллиардов замороженных активов России. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

Как пишет Bloomberg, арест США активов Центробанка РФ может нести определенные риски и принятие соответствующих законов "будет выглядеть лицемерно" для большинства стран мира.

В то же время Саймон Хинриксен в статье для The Financial Times отметил, что ЕС и США должны забрать замороженные активы России и передать их Украине, поскольку существуют исторические прецеденты.

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