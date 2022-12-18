Шаткий моральный дух почти наверняка продолжает быть очень уязвимым в большей части российских сил.

В британской разведке сомневаются, что "творческие бригады" в армии Российской Федерации улучшат моральный дух оккупационных войск в войне против Украины.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Там проанализировали, как себя чувствуют российские военные на войне.

Как известно, 14 декабря российское министерство обороны объявило о создании двух "прифронтовых творческих бригад", которым поручили повысить моральный дух войск, участвующих в войне против Украины.

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"Российские медиа сообщают, что в ряды войдут оперные певцы, актеры и артисты цирка. Этому предшествовала недавняя кампания российского Министерства обороны по поощрению общественности к пожертвованию музыкальных инструментов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в разведке, военная музыка и организация развлечений для развернутых войск имеют долгую историю во многих армиях, но в России они тесно связаны с советской концепцией идеологического политического образования.

"Шаткий моральный дух почти наверняка продолжает быть очень уязвимым в большей части российских сил. Однако обеспокоенность солдат преимущественно сосредотачивается на очень высоком уровне потерь, плохом руководстве, проблемах с выплатами, на недостатке техники и боеприпасов, и на отсутствии четкости относительно целей войны. Маловероятно, что усилия творческих бригад существенно снимут эти опасения", - говорится в сообщении.

Российская армия: новости о военных

В ноябре сообщалось, что российские военные не хотят выполнять приказы своего руководства. Оккупантам не дают отступать, на фронте их контролируют "заградительные отряды", а дезертиров могут расстрелять.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что РФ хочет захватить Бахмут, чтобы поднять моральный дух нации и продолжить мобилизацию мужчин на войну.

Более 4300 российских военнослужащих и мобилизованных в РФ обратились к украинской стороне по поводу добровольной сдачи в плен ВСУ.

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