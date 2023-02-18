Террорист бьет тревогу, ведь западная техника прибудет в Украину в апреле.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин отметился негативным прогнозом для российской армии. По его убеждению, оккупанты имеют 2-3 недели для наступления - дальше воевать уже нечем.

Во время эфира с российским военным экспертом Максимом Климовым, боевик заявил, что оккупанты имеют много проблем - множество раненых военнослужащих, отсутствие надлежащих выплат солдатам и многое другое.

По словам Гиркина, Путин самоликвидировался в этой войне, а его правительство России отказывается должным образом выплачивать пособие боевикам "ЛДНР".

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"Господа из министерства обороны, я не буду спрашивать, не ох*енели ли вы там! Вы ох*енили очень давно во главе с вашим министром и всеми его заместителями", – заявил разъяренный Гиркин.

Отдельно террорист прокомментировал конфликт между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По его убеждению, у Пригожина есть два пути: либо дать покой Шойгу и заняться военными вопросами, либо снять "Вагнер" с фронта в случае развития противостояния

Гиркин и Климов дали неутешительный прогноз для армии России на ближайшее время. Уже в конце весны россиянам нечем будет воевать, уверены они.

"Март на территории юга России, "Новороссии" и "Малороссии" – это очень проблемный месяц... Здесь вопрос в том, что будут делать наши? 2-3 недели осталось на проведение активных операций на фронте", – отметил Стрелков-Гиркин, вспомнив о том, что в Украину едет тяжелая западная техника.

Климов добавил, что ударная группировка России не подготовлена для наступления, а основная проблема армии РФ – это система связи и управления.

"Глубокий прорыв может закончиться катастрофой! Но попытки атаки будут", - отметил Климов.

Гиркин прогнощує, что большое наступление армии РФ если и будет, то ничего, кроме огромных потерь при минимальных результатов не принесет.

"На него будут потрачены боеприпасы, человеческая сила, техника. Тогда противник получит от такого наступления только плюсы. Ведь то в каком состоянии находятся наши войска, не позволяет провести это наступление", – добавил Гиркин.

И Климов, и Гиркин уверены, если наступление РФ не начнется до 24 февраля, то, скорее всего, его уже и не будет.

Новое наступление РФ

По данным западной разведки, Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это свидетельствует о том, что Кремль может задействовать авиацию для поддержки наземного наступления.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что РФ пытается расширять зону нового наступления, активно ища новые направления. Однако на Киев, Сумы, Харьков и Чернигов оккупанты вряд ли пойдут.

Российские оккупанты ведут наступление на пяти направлениях. Речь идет о Купянский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевский и Шахтерский направления.

Тем временем ВСУ продолжают "минусовать" оккупантов и их технику. За минувшие сутки авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса. Силы ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников, а артиллерия удачно отработала по огневой позиции российских С-300.

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