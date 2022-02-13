Они обратились к мировым лидерам с просьбой сделать все зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое.

Украинские художники и ученые призвали Россию немедленно отвести войска от границ нашего государства.

Об этом говорится в обнародованном заявлении представителей культурно-художественного и научного сообщества.

"Мы как представители культуры: писатели, деятели культуры, артисты, художники, ученые – обращаемся к мировым лидерам с призывом к миру. Сегодня Украина как никогда нуждается в мире. Накопление российских военных вокруг границ европейского государства; постоянные разговоры, что война начнется чуть ли не завтра – вызывают у нас, как и у всех украинцев, тревогу. Поэтому мы призываем всех мировых лидеров сделать все зависящее, чтобы Украинское государство и его народ находились в покое. Россию, в свою очередь, призываем немедленно отвести войска. Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир – поэтому докажите это", - говорится в заявлении.

Несколько десятков подписантов призывают Запад оказать финансовую помощь и оружие для обороны.

"Уверены, что жить в мирном мире – приоритет и для вас, и для нас. Вся история Украины доказала, что мы – миролюбивая страна, которая только расцветает, когда живет в мире с соседями", - подчеркнули авторы заявления.

Агрессия России против Украины - что стоит знать

Осенью прошлого года Россия обострила ситуацию на границе с Украиной, и в нашей стране и на Западе заговорили об угрозе вторжения.

В начале этого года - 10 февраля - в Беларуси началась активная фаза российско-белорусских военных учений. Учения должны завершиться 20 числа этого месяца.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что вдоль границы нашей страны и со стороны РФ и Беларуси и временно оккупированных территорий находятся 140 тысяч военных.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ранее утверждал, что российских войск у украинской границы не хватит для реализации полномасштабного вторжения.

Позже западные СМИ сообщили, что РФ может ворваться на украинскую территорию 15 или 16 февраля.

Евросоюз и США утверждали, что в случае нового вторжения в Украину против России введут серьезные санкции.

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