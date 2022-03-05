Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и применяет высокоточное оружие.

Российские оккупанты намерены выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Завершились девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и применяет высокоточное оружие. Основные усилия оккупанты сосредоточили на окружении городов Киев и Харьков. Кроме того, враг намерен выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, на Полесье противник начал инженерные работы с разграждения путей в районе Бородянки, вероятно с целью дальнейшего выдвижения в направлении Киева. Оккупационные подразделения были остановлены в районах Шибене и Катюжанка. В районе Димера оккупант продолжает создание района обороны.

"На Донецком направлении противник активно использует мобилизационный ресурс с ТОТ Донецкой и Луганской областей в составе передовых отрядов ВС РФ, которые действуют в направлениях на Харьков и Мариуполь. Оккупанты не оставляют попыток выявить слабые места в обороне Мариуполя. На Таврическом направлении подразделения противника из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ пытаются продолжить наступление в направлении Запорожья, а подразделения из состава 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ - делают попытки обойти Харьков и двигаться в юго-западном направлении", - заявили в Генштабе.

Кроме того, сообщается, что в акватории Черного моря, после завершения демонстрационных действий по готовности к проведению высадки морского десанта в районе Одесса – Затока, в связи с ухудшением погодных условий, захватчик отвел корабельную группировку и корабли десанта в район западнее Крымского полуострова.

"Группировка обороны города Киев продолжает отражение наступления противника, нанесение поражений его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей. На белорусской границе с Украиной продолжают находиться БТГр из состава 38 одшбр ВС РБ. Однако, из-за отказа значительного количества военнослужащих выполнять преступные приказы, продолжается работа по убеждению личного состава выполнять задачи на территории Украины", - говорится в сообщении.