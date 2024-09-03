Коллаборационист начал сотрудничать с россиянами сразу после захвата города. Сейчас он в реанимации.

Во временно оккупированном Мариуполе партизаны попали кирпичом в голову "председателю Мариупольского городского совета".

Об этом сообщил Мариупольский городской совет. "Так называемому "председателю Мариупольского городского совета" Олегу Носенко неизвестные бросили в голову кирпич. Он получил черепно-мозговую травму, у него тяжелое состояние, находится в реанимации", - говорится в сообщении горсовета со ссылкой на "Мариуполь.Сопротивление".

В Мариупольском горсовете отметили, что Олег Носенко начал сотрудничать с российскими оккупантами сразу после захвата города. Сначала он был советником псевдомера Олега Моргуна, а также одним из организаторов так называемых "выборов" в городе под руководством оккупантов.

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Ситуация в Мариуполе

20 августа стало известно, что российские власти построили железнодорожное сообщение из Ростова в Мариуполь, и уже даже начала его использовать, впрочем пока железная дорога работает совсем не так активно, как планировали оккупанты.

Как рассказал советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко, за сутки фиксируют только один грузовой поезд. Железная дорога работает ограниченно из-за вопросов безопасности, поэтому оккупанты вынуждены использовать другие пути для поставки грузов.

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