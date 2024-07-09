Это не первая диверсия партизан на оккупационной железной дороге.

Партизаны из "АТЕШ" сообщили, что уже совершили вторую диверсию на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и оккупированный Мариуполь.

На этот раз участники движения сожгли релейный шкаф на железной дороге возле населенного пункта Шахты, говорится в сообщении движения.

Как отметили в "АТЕШ", железнодорожная магистраль используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий.

"Мы продолжаем борьбу с оккупантами всеми силами. И количество наших диверсий с каждым днем будет все больше. Военнослужащим России не стоит расслабляться ни на минуту, наша месть за ваши преступные действия будет страшной", - прокомментировали партизаны.

Напомним, оккупанты пытаются построить железную дорогу от Ростова-на-дону до Мариуполя, а дальше ее планируют пустить в аннексированный Крым.

Деятельность партизан Атеш

5 июля партизаны движения "АТЕШ" провели диверсию на железнодорожной ветке, по которой россияне перевозили боеприпасы из Северной Кореи, движение железнодорожных составов было остановлено.

"Агентам "АТЕШ" удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом. В результате был осуществлен подрыв железнодорожного полотна, по которому осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов", - говорится в сообщении.

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