Маркировка была на грузовиках с личным составом и БК.

Во временно оккупированном Мариуполе накануне заметили военные грузовики с новой маркировкой, которая аналогична маркировке ВСУ в курской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера в Мариуполе на военных грузовиках, двигавшихся с территории транзитной базы по ул. Таганрогская в Розовский район Запорожской области зафиксировано нанесение маркировки в виде треугольника с полной аналогией тактической маркировки ВСУ в Курской операции", - написал он в Telegram. Видео дня

По его словам, маркировка была на грузовиках с личным составом и БК, двигались колонной в семь автомобилей без открытого сопровождения.

"Цель нанесения подобной маркировки и ее массовость пока неизвестны. Но точно подлежит учету в частности в районе Угледара", - отметил Андрющенко.

Ситуация во временно оккупированном Мариуполе

Как писал УНИАН, во временно оккупированном Мариуполе партизаны попали кирпичом в "главу Мариупольского городского совета". В Мариупольском горсовете отметили, что он начал сотрудничать с российскими оккупантами сразу после захвата города.

В июле партизаны из "АТЕШ" сообщили, что уже совершили вторую диверсию на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и оккупированный Мариуполь. Участники движения сожгли релейный шкаф на железной дороге возле населенного пункта Шахты.

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