Российские войска продолжают наносить авиационные удары по гражданской инфраструктуре.

На одном из направлений ВСУ уничтожили важную технику противника, среди которой - тяжелая огнеметная система "Буратино", два танка, шесть пушек, наблюдательный "Муром-И" и прочее.

Как сообщают в Силах обороны юга, в этой зоне ответственности ВСУ враг продолжает подтягивать резервы, наносит артиллерийские удары, применяет различные дроны.

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра, нанося огневое поражение противнику, который время от времени прибегает к штурмовым действиям, но получает достойный отпор", - рассказали украинские военные.

В частности, за минувшие сутки ликвидировано 13 оккупантов, уничтожена тяжелая огнеметная система "Буратино", два танка, станковый автоматический гранатомет и шесть пушек. Также отменены разведывательный БпЛА "Суперкам", 16 единиц автобронетехники, комплекс видеонаблюдения" Муром-М", три наблюдательных пункта и место хранения горюче-смазочных материалов.

В то же время в течение суток противник нанес три авиационных удара с применением управляемой ракеты, вероятно Х-59 в направлении Кривого Рога и 12 управляемых авиабомб по прибрежным территориям Днепра на Херсонщине. Удары были направлены по гражданской инфраструктуре.

"Ночью враг направил через зону ответственности Сил обороны юга Украины ударные БпЛА типа Shahed-131/136. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 2 дрона-камикадзе, по одному в Николаевской и Винницкой областях", - говорится в сообщении.

Говорится, что, терроризируя гражданское население, агрессор применил шесть FPV-дронов и сбросил с БПЛА различных модификаций четыре осколочных боеприпаса по населенным пунктам Правобережья Херсонщины и Николаевщины. Вследствие применения врагом БПЛА неустановленного типа по населенному пункту Днепровское Куцурубской общины, поврежден частный дом.

Также за минувшие сутки оккупанты совершили 14 артиллерийских обстрелов населенных пунктов. По Херсону били 7 раз, обстреляны Антоновка, Кизомис, Дарьевка, Тягинка на Херсонщине и Очаков на Николаевщине.

В результате преступных действий врага во время артиллерийских обстрелов погиб гражданский человек, ранены 9 сотрудников Национальной полиции Украины - под атакой оказалась СОГ. Повреждены три административных здания, две многоэтажки, более десятка частных домов, линии газоснабжения, частные автомобили.

По данным Сил обороны юга, сейчас в Черном море на боевом дежурстве – два корабля вражеского флота, еще один - в Азовском море. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Как сообщал УНИАН, накануне на юге ликвидировано 79 оккупантов, уничтожены две реактивные системы залпового огня "Град", 12 орудий, в том числе - самоходная "Гиацинт", миномет, лодка, станция радиоэлектронной борьбы и командно-штабная машина "АПЕ-5" и тому подобное.

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