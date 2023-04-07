Далее создаются условия, когда им необходимо получить российский паспорт.

Российские оккупанты продолжают принудительную депортацию украинцев под видом эвакуации. По последним данным, граждан Украины уже расселили в 55 регионов России.

Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты проводят политику геноцида на временно захваченных территориях Украины, ведь цель России - уничтожение нашей нации.

"Украинцев на ВОТ (временно оккупированных территориях - УНИАН) депортируют для дальнейшей ассимиляции в отдаленных землях России", - отметили в ЦНС.

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Отмечается, что" переселенцев", которых российские власти иногда принудительно, иногда обманом" эвакуировали", выселяют в отдельные районы и создают условия, когда им необходимо получить паспорт РФ.

Депортация украинцев - что известно

По данным ЦНС, российские оккупанты планируют депортировать украинцев с помощью фейковых судов на временно оккупированных территориях. Суды будут выносить приговоры тем, кого враг подозревает в нелояльности по статье "экстремизм".

Стоит добавить, что среди оккупантов распространена принудительная депортация украинских детей. Сейчас Украине известно о 19 тыс. 514 украинских детей, незаконно депортированных в Россию. Среди них более 4 тысяч детей-сирот.

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