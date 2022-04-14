Омбудсмен подчеркнула, что изнасилование и его последствия являются геноцидом украинского народа.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что сексуальное изнасилование является отдельным оружием РФ против украинского народа и о массовом характере таких преступлений в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом омбудсмен сказала на брифинге в Киеве.

"Мы уже говорим о том, что сексуальное изнасилование всех – это не только женщин, девушек, это детей, мальчиков, пожилых людей, это мужчин - у нас много таких случаев зафиксировано - это отдельное оружие Российской Федерации против украинского народа. Мы сейчас не можем сказать четкую цифру, сколько всего таких преступлений в отношении наших граждан, но мы можем сказать, что они носят массовый характер", - отметила Денисова.

По ее словам, информация об изнасилованиях и других преступлениях против мирного населения поступает часто от психологов, сотрудничающих с Офисом омбудсмена. Они ежедневно получают новые обращения людей.

Как отметила Денисова, информация по каждому факту обращения сохраняется, но не разглашается, пока пострадавший человек не даст согласие на обнародование его трагедии, пока он не сможет официально давать показания относительно своего случая специальным органам, которые созданы для того, чтобы фиксировать уже не только факт преступления, а непосредственно уже лицо, которое стало жертвой и в отношении кого она даст показания.

"Случаев изнасилований много. Поэтому мы говорим, что это массово происходит в отношении наших граждан ... есть также много случаев, когда женщины потеряли детей после увиденного. Это и есть геноцид украинского народа. Они (оккупанты) говорят, когда насилуют наших детей, что мы доведем вас до того, что вы вообще никогда не будете рожать украинских нацистов", - заявила омбудсмен.

По ее информации, очень малая часть людей может сразу рассказать о своем изнасиловании. Но уже сейчас есть 20 фактов изнасилований только по освобожденным территориям Киевской области. Из этих 20 случаев, 9 женщин забеременели.

"Но мы можем говорить о большем количестве. Потому что это был только один случай, когда была группа девушек изнасилована и среди них сейчас уже 9 беременных. У нас есть еще такие группы...", - подчеркнула Денисова.

Она сообщила, что сотрудничает с экспертной группой, созданной ОБСЕ, по реализации Московского механизма, куда передается вся информация о преступлениях РФ. А в частности, завтра будет встречаться со следователями Международного уголовного суда.

"И мы будем понимать, как нам лучше с ними сотрудничать, чтобы доказать эти преступления, которые мы здесь фиксируем", - отметила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в Украине установили личность десантника из Пскова, который изнасиловал младенца.

Вас также могут заинтересовать новости: