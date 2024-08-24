Ситуация контролируемая, отметил спикер.

Российские захватчики очень любят "посвящать" атаки по Украине под определенные сакральные, знаковые даты, но "не очень это им удается", отметил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Эспрессо", говоря о ситуации в акваториях Черного и Азовского морей.

"Ситуация в море остается стабильной. Уже четвертые сутки в Черном море не наблюдаем никаких российских кораблей. В Азовском море еще дольше - они уже поняли, что находиться там не стоит. Можно сказать, что ситуация контролируемая. Да, россияне очень любят символизм, но не очень это им удается", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что ему сложно оценивать настроение людей на юге в День Независимости:

Видео дня

"Но жизнь продолжается. Она бурная... Даже в Херсоне, который почти на линии фронта, жизнь продолжается. А в Николаеве, Одессе, которые подальше от линии фронта, жизнь даже не продолжается, а бурлит".

По его словам, несмотря на все, определенные мероприятия по случаю Дня Независимости на юге Украины состоялись. В частности 23 августа военные моряки во главе с командующим Военно-морских сил ВСУ вице-адмиралом Алексеем Неижпапой подняли сине-желтый флаг размером 18 на 4,5 метра на всю высоту башни маяка в Одесском порту.

День Независимости Украины - предупреждение

Напомним, посольство США в Киеве предупредило своих граждан, находящихся в Украине, о повышенной опасности из-за российских атак, в частности в эти выходные, когда празднуется День Независимости Украины. Капитан запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко считает, что американцы, скорее всего, имеют проверенную информацию. Он отметил, что американцы редко делают заявления о потенциальных массированных обстрелах. Впрочем, если такое заявление есть, к нему следует отнестись серьезно.

Рыженко назвал лучшим примером и "возможно уроком", что западные союзники имеют достоверную информацию, их предупреждения накануне полномасштабного вторжения России. Тогда президент США Джо Байден "чуть ли не в прямом эфире" говорил, что Украине надо обратить внимание на Гостомель, который оккупанты попытаются захватить почти в первую очередь.

Вас также могут заинтересовать новости: