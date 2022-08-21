Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и ходить в укрытия, поскольку враг может планировать массированный ракетный удар 23-24 августа.

На фоне заявлений украинских властей и правоохранительных органов о том, что Россия может прибегнуть к массированным ракетным ударам 23-24 августа, регионы готовятся к такому сценарию развития событий.

Полтора суток комендантского часа - в Харькове уже объявили меры безопасности ко Дню Независимости. Сидеть дома или в укрытиях горожан призывают от 19 часов 23 августа до 7 утра 25-го. Городские власти не исключают усиления вражеских обстрелов и провокаций, говорится в сюжете ТСН.

В Сумах и Львове торжеств пока не отменяли, однако они точно не будут массовыми. Как будет жить Одесса 24 августа - еще определяются.

А вот на оккупированной Херсонщине захватчики усиливают фильтрационные мероприятия и очень нервничают, ведь ждут акции сил сопротивления. Поэтому накануне Дня Независимости оккупанты усилили обыски, особенно тщательно проверяют телефоны местных жителей.

В столице начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов поручил запретить проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей, в течение 22-25 августа.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что РФ попытается увеличить количество обстрелов на День Независимости 23-24 августа.

В патрульной полиции дали советы, как обезопасить себя от возможных провокаций России 24 августа. Прежде всего при планировании своих маршрутов в обязательном порядке надо заранее узнать, где есть места укрытия для того, чтобы в случае, когда раздается сигнал "воздушная тревога", человек очень быстро и оперативно добрался до укрытия.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое".

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