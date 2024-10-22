В Украине должен быть определен срок службы для мобилизованных в армию. Об этом сказал украинский режиссер Олег Сенцов в интервью на Армия TV.
"Чтобы человек мог отслужить и после этого официально уволиться и никто не будет иметь к нему претензий. И на его место приходит другой, который на 3 года ставит жизнь на паузу - говорит семье, на работе, что на 3 года идет служить", - отметил Сенцов.
При этом он подчеркнул, что очень важно, чтобы военный имел отпуска, чтобы не потерять семейные связи. "Много разводов из-за того, что люди живут отдельно три года", - сказал Сенцов. Он добавил, что также за мобилизованным должно быть сохранено рабочее место или он должен иметь возможность начать свой бизнес.
Режиссер отметил, что люди устают на фронте психологически и физически. "Все говорят, что если ты уже 3 года воевал и был на передовой, участвовал в штурмах и выжил, то ты просто счастливчик. Если есть руки, ноги, то также повезло", - отметил он. По его словам, когда люди не видят конца своей службы, тогда и возникает СОЧ. Он сказал, что разговоры о том, что нет мобилизационного ресурса не соответствуют действительности. "Я только приехал и выхожу в Киеве на улицу и вижу, что мобилизационного ресурса много. Люди есть и надо их привлекать в армию, готовить", - выразил убеждение Сенцов.
Он подчеркнул, что служить должен каждый. При этом отметил, что в случае принятия решения, которым будет определен срок мобилизации, то не все уйдут из армии. По его словам, встретить в армии человека, который служит с 2014 года довольно сложно, потому что много потерь, также люди увольнялись, потом снова вернулись, когда было полномасштабное вторжение РФ. "Если у людей будет возможность, то они в любой момент могут вернуться в армию. А определение срока службы в армии будет стимулирующим фактором для мобилизации", - подчеркнул Сенцов.
Режиссер сказал, что в армию надо "вливать новую кровь" и передавать новичкам опыт. По его словам, все мужчины должны служить, а бронирование должно быть для тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры, а не для тех, кто "порешал" за себя и свое предприятие.
"Это не выход, что одни тянут лямку, а другие на экономическом фронте тусят по кафе. Это не справедливо", - подчеркнул Сенцов.
Кроме того, Сенцов подчеркнул, что сейчас никто не может сказать, сколько еще продлится война. "Надо готовиться к худшему сценарию, что будет долгая тяжелая кровопролитная война. Если к нему готов, и делаешь максимум, то если этого не произошло, тогда любой другой сценарий будет нам только в плюс", - пояснил Сенцов.
Демобилизация в Украине
Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что в нынешних условиях требовать внесения законопроекта о демобилизации с установлением сроков службы в армии - это еще один шаг к потере государственности.
Он напомнил, что Рада еще в апреле рекомендовала Кабмину разработать и внести на рассмотрение законопроект о демобилизации с определением четких сроков службы, однако, его до сих пор нет.