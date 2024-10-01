Демобилизовать всех военных одновременно невозможно, поэтому это надо делать поэтапно, считает Евгений Оропай.

Сейчас на передовой находится большое количество военнослужащих с опытом, заменить которых одновременно не получится.

Об этом сказал военный ВСУ Евгений Оропай с позывным "Скиф" в эфире "Новости LIVE", комментируя вопрос демобилизации в Украине.

"Большинство нашего батальона, именно костяк, воюют с первого дня... И нам, нашим семьям хотелось бы понимать, когда мы сможем вернуться к гражданской жизни... Понимать четкие сроки, когда это произойдет", - сказал он.

Военный подчеркнул, что на третьем году полномасштабной войны нужны четкие сроки для ребят, которые пришли из гражданских профессий, чтобы они понимали, что "полгода - год воюют и могут спокойно вернуться к своим семьям".

Он добавил, что на первом этапе возможно демобилизовать от 30 до 50 процентов опытных военных, участвующих в боевых действиях в течение конкретного срока.

"То есть рота состоит из 100+ человек. Надо заменить 20 военных. И остальные будут подтягивать новеньких, давать им определенные навыки: как им выживать, тренировать. Поскольку то, что происходит на базовой военной подготовке, или то, что происходит на полигонах, оно отличается от тех боевых действий, которые происходят именно в линии боевого соприкосновения", - добавил Оропай.

Демобилизация в Украине: что известно

Ранее журналисты "BBC Украина" узнали, что в ближайшее время в Украине демобилизацию военных проводить не планируют. По информации издания, в лучшем случае соответствующий законопроект подготовят в конце года.

По словам секретаря комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Романа Костенко, перед депутатами поставлена задача разработать законопроект о демобилизации до середины осени. В то же время он выразил сомнения, что в нем будут присутствовать четкие сроки службы.

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