Тело террориста несколько дней пролежало в квартире, пока его не обнаружили.

На Донбассе обнаружили тело боевика незаконных вооруженных формирований Вадима Парпулова, который воевал против Украины в Дебальцево.

Как пишет sprotyv.info, боевик скончался в конце октября и несколько дней пролежал в квартире. Выяснилось, что даже похоронить его некому: террористы в соцсетях скидывались ему на похороны.

О Парпулове известно, что он родом из Одессы и числился в седьмой отдельной мотострелковой бригаде второго армейского корпуса южного военного округа Вооруженных сил России.

На данный момент причина его смерти выясняется.

Вадим Парпулов: что еще известно о боевике

Читайте также"Понимаем, как Россия ведет войну": Украина готова к новой экскалации на Донбассе – командующий ОСПо информации kriminal.tv, Парпуров есть в базе "Миротворца". Он был главарем террористов "ЛНР", командовал взводом, участвовал в тяжелых боях, в том числе за Дебальцево. Террорист получил ранение и контузию. У него были награды от оккупантов.

"В последние годы "служить" не мог, работал в теплосети. После смерти от неизвестной причины неделю пролежал в закрытой квартире", - отмечается в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц