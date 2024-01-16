По мнению журналиста, такова трагическая ситуация сложилась спустя почти два года после начала полномасштабной войны.

В ходе встречи с Владимиром Зеленским в кулуарах форума в Давосе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан передаст ему послание от президента Джо Байдена, пишет Bloomberg.

Обозреватель Андреас Клут утведждает, что Белый дом хочет, чтобы Украина изменила стратегию борьбы - от нападения к обороне.

"Зеленский понимает, что в этом есть смысл, хотя ему не понравится слышать это или обсуждать публично. Поэтому он должен сказать Салливану, чтобы тот ответил Байдену и напомнил Конгрессу - Украина может держать оборону только в случае, если США и их союзники обеспечат ее всем необходимым", - сказано в материале.

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По мнению журналиста, такова трагическая ситуация спустя почти два года после начала полномасштабной войны.

"Поэтому Зеленский должен сказать Салливану то, что они оба уже знают - хорошо, мы перестанем гонять западные танки Abrams, Leopard и Challenger по грязи и рвам, в то время как русские забрасывают нас сверху беспилотниками. Мы перестанем это делать, потому что это бессмысленно. Вместо этого мы попытаемся удержать то, что у нас еще есть, даже если наши соотечественники на оккупированной части Украины будут думать, что мы бросаем их на произвол судьбы. Мы сделаем это, потому что нам нужно превратить время в нашего союзника, а не в союзника Путина. Но мы сможем защитить наши рубежи только в том случае, если вы, США и Европа, продолжите посылать нам беспилотники, ракеты и пули, а также материалы для строительства укреплений", - считает аналитик.

Автор статьи также предполагает, что украинский президент поступает правильно, отвергая призывы к прекращению огня, так как считает, что РФ воспользуется этой паузой и такой шаг будет означать капитуляцию в будущем.

Зеленский и Салливан понимают, что эта поддержка - то, что должен обеспечить Байден, даже если он пытается справиться с новой войной на Ближнем Востоке, напряженностью в Восточной Азии и внутренней разрушительной силой по имени Трамп.

Путин также осознал тактические преимущества обороны: он фактически приказал своей армии приостановить завоевания и удерживать земли, которые она занимает. Для него это также имеет стратегический смысл. Путин проведет 2024 год в ожидании ноябрьских выборов в США в надежде, что Дональд Трамп вернется в Белый дом и два президента заключат сделку.

"Самое шокирующее в этом понимании то, насколько сильно Запад уже предал Киев. Не весь Запад, конечно, а отдельные его части сбиты с толку путинской дезинформацией или имеют другие приоритеты. Республиканцы в Палате представителей и Орбан в Европе в основном относятся к последней категории. Их цинизм войдет в историю", - отмечает Клут.

Война в Украине - последние новости

Российские захватчики не проводят больших атак на Горловском направлении в Донецкой области, потому что будут нести потери.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес оценил, способна ли на это Россия воевать 5 лет в Украине.

Так, Годжес отметил, что заявлениям Путина о готовности к многолетней войне можно верить, поскольку российский президент четко дал понять, что "не заинтересован в переговорах до тех пор, пока не достигнет всех своих целей, которые включают уничтожение НАТО и Украины".

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