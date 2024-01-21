По его словам, нельзя назвать контрнаступательные действия вполне удачными, но это не полный провал.

Украинское контрнаступление в 2023 году нельзя называть "катастрофой".

Об этом он заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times, отвечая на вопрос о том, что контрнаступление Украины в 2023 году не достигло целей.

"Сказать, что все хорошо - это неправда. Сказать, что это катастрофа - тоже неправда. Хотя первоначальные планы предусматривали несколько иное, мы выполнили свое обещание. Этим летом наши подразделения неоднократно входили в Крым", - говорит Буданов.

Глава ГУР отметил, что Украина уже доказала, что вся легенда о могуществе России - это "мыльный пузырь". По его прогнозу, Украина сможет сдерживать Путина и в дальнейшем.

Война в Украине - ВСУ меняют тактику

Как писал УНИАН, Белый дом хочет, чтобы Украина изменила стратегию борьбы - перешла от нападения к обороне. Как пишут западные СМИ, Зеленский понимает, что в этом есть смысл, хотя ему не нравится слышать это или обсуждать публично.

Многие эксперты разделяют мнение, что Украине надо продержаться 2024 год, ведь время в целом играет в ее пользу. Они отмечают, что Запад постоянно наращивает производство оружия, поэтому в конечном итоге Украина будет иметь более мощную поддержку в будущем.

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