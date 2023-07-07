Американское ядерное общество напомнило, что шесть реакторов станции были остановлены более десяти месяцев назад.

Даже худший сценарий на Запорожской АЭС не угрожает населению радиацией, констатировали в Американском ядерном обществе (American Nuclear Society, ANS).

"Наши эксперты тщательно рассмотрели "наихудшие сценарии", включая подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработавшего топлива. Они не могут предвидеть ситуацию, которая приведет к связанным с радиацией последствиям для здоровья населения", - говорится в заявлении.

Американское ядерное общество напомнило, что шесть реакторов ЗАЭС были остановлены более десяти месяцев назад, и они не производят достаточное количество тепла, чтобы вызвать быстрый радиационный выброс.

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ЗАЭС спроектирована так, чтобы противостоять техногенным и природным угрозам, говорится в заявлении:

"Толстые защитные сооружения из армированного сталью бетона защищают активные зоны реакторов и предназначены для изоляции любых радиоактивных материалов от окружающей среды. В маловероятном случае нарушения защитных конструкций любой потенциальный выброс радиоактивных материалов будет ограничен зоной, непосредственно окружающей реакторы. В связи с этим любое сравнение ЗАЭС с "Чернобылем" или "Фукусимой" является и неточным, и вводящим в заблуждение".

Теракт на Запорожской АЭС - прогнозы

Напомним, профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк заявил, что для Запорожской АЭС самый опасный "фукусимский" сценарий: при таком развитии событий все блоки будут обесточены. Как следствие - они после нагревания все взорвутся, но не одним разом, а постепенно.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что теоретически стоит рассматривать два больших негативных сценария на Запорожской АЭС. По его словам, реакторы ЗАЭС не взорвутся самостоятельно, ведь их конструкция усовершенствована после Фукусимы. Впрочем, россияне могут специально взорвать реакторы.