Ученый пояснил, что реакторы остановлены минимум полгода, поэтому короткоживущих нуклидов внутри нет.

Вероятная авария на Запорожской АЭС не приведет к апокалипсису, даже в худшем случае.

Об этом заявил доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАНУ Людвиг Литвинский в эфире телемарафона.

"Апокалипсиса никакого не будет. Даже в худшем сценарии, если вырвется все, что содержится внутри реакторов, худшая ситуация будет все равно лучше последствий Чернобыльской аварии", - отметил Литвинский.

По его словам, в течение нескольких месяцев эти реакторы были остановлены, поэтому короткоживущих нуклидов там нет. Кроме того, ученый заявил, что йодной профилактики не требуется ни перед, ни после вероятной аварии на ЗАЭС. Информация о необходимости применения йодида калия является устаревшей.

"Загрязнение действительно возникнет... Но я повторяю: апокалипсиса не будет. Действительно, не надо находиться на воздухе в случае аварии, надо закрыть хорошо окна, надо запастись водой минимум на двое суток. Максимальные последствия, которые могут быть даже для тех, кто находился на воздухе, это рост вероятности онкологических заболеваний", - сказал ученый.

По его словам, на свежем воздухе рекомендовано не находиться людям в радиусе нескольких десятков километров от ЗАЭС и до 150 километров от станции по направлению ветра.

Ситуация на ЗАЭС - главные новости

Напомним, что россияне оккупировали Запорожскую АЭС в марте прошлого года. Враг заминировал станцию, в частности, пруд-охладитель.

4 июля Генштаб предупредил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков атомной электростанции разместили посторонние предметы, которые похожи на взрывные устройства. В результате подрыва бомб не должны повредиться энергоблоки, но может быть создана картинка "обстрелов со стороны украинских сил".

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в случае подрыва ЗАЭС возникнет общая опасность, поскольку "радиация никого не оставляет в стороне".

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