По его словам, уже до 420 тысяч украинцев получили боевой опыт в борьбе с поддерживаемыми Россией боевиками на востоке Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина имеет возможность мобилизовать до 2,5 миллионов человек в случае полномасштабного вторжение России.

Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

"Они (российская армия - УНИАН) столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем привести в боевую готовность от 2 до 2,5 миллионов человек", – заявил секретарь СНБО.

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По его словам, до 420 тысяч украинцев получили боевой опыт в борьбе с поддерживаемыми Россией боевиками на востоке Украины и до одного миллиона человек в стране имеют охотничьи лицензии.

Данилов отметил, что у границы Украины сосредоточено около 120 тысяч российских военных, и Москва может устроить провокации "в любой момент". В то же время, как отметил секретарь СНБО, для начала полноценного вторжения понадобится масштабная подготовка, которую будет легко заметить.

"Подготовительный период, который заметит весь мир, может длиться от трех до семи дней, – сказал Данилов. - Мы еще этого не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся".

Возможное вторжение РФ в Украину

Издание Washington Post осенью, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. В соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России.

В Минобороны Украины тогда отрицали распространенную изданием информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы.

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

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