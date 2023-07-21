Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс работает над защитой от российских атак по портовой инфраструктуре.
Отвечая в эфире телемарафона на вопрос о защите украинской портовой инфраструктуры, Данилов отметил, что этот вопрос обсуждался на последней Ставке верховного главнокомандующего.
"Имеем понимание, что, к большому сожалению, не хватает средств поражения противовоздушной обороне. Именно по некоторым видам того вооружения, которым пользуется Российская Федерация", - сказал секретарь СНБО.
Так, добавил он, президент поставил задачу обеспечить защиту портовой инфраструктуры.
"Сегодня работают все возможные контакты для того, чтобы ускорить поставки именно необходимой техники по этому поводу. Но я хочу заметить, что мы и самостоятельно разрабатываем сейчас, и уже есть понимание в системах защиты. Наш военно-промышленный комплекс производит уже такую защиту, и в ближайшее время, я думаю, что это будет усилено", - отметил Данилов.
В то же время, подчеркнул он, это все равно не защищает на 100% от российских атак.
Зерновой коридор и ракетные удары россиян
Как сообщал УНИАН, 17 июля пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что Москва в последний день работы зернового соглашения с Украиной решила расторгнуть договор.
Вечером следующего дня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для экспорта украинского зерна не обязательно подписывать соглашение с Россией. При наличии гарантий безопасности со стороны Организации Объединенных Наций и Турции Украина могла бы продолжить перевозку продовольствия в другие страны без участия России.
В последние дни российские захватчики наносили массированные удары по Одесскому региону. Вследствие этого была повреждена часть терминалов, жилые дома, есть пострадавшие среди гражданского населения.