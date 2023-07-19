В частности, ночной удар вывел с работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск.

Ночью с 18 на 19 июля российский враг обстрелял зерновые терминалы и портовую инфраструктуру в портах Одесса и Черноморск, в последнем было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Отмечается, что ночной удар вывел с работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск.

"По оценкам специалистов, для полноценного восстановления объектов, пострадавших этой ночью, понадобится не менее года. В порту Черноморска также были уничтожены 60 тысяч тонн зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад", - говорится в сообщении.

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В Минагро рассказали, что больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

"Если мы не сможем экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания! Кроме того, пострадает экономика не только Украины, но и мира. Вырастет цена на зерно и не все страны смогут позволить себе покупать с/х продукцию, а значит цена значительно вырастет на продукты питания: муку, крупы, мясо", - подчеркнул министр агрополитики Николай Сольский.

Ракетный удар по Одесской области 19 июля

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью по Одесской области произошел удар ракетами разного вида, дронами-убийцами, применялась стратегическая авиация и ракеты морского базирования - российские военные применили новую тактику.

По мнению руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, такие удары враг применяет для уничтожения южных регионов Украины, в том числе их потенциал, который может быть вовлечен в "зерновое соглашение", которое РФ отказалась продолжать.

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