Фактически конечный вариант лишь один - ликвидация, вопрос лишь в том, будет она добровольной или принудительной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у Черноморского флота РФ есть только два варианта будущего, но конечный результат будет один – прекращение существования.

"Два варианта будущего для чф рф - самоликвидация добровольная или принудительная. Лучший и самый безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название - Севастополь) и прилегающих территорий – добровольное затопление", - написал Данилов в соцсети х.

Он отметил, что российские военные рефлексии - уничтожение собственного флота при приближении противника - должны иметь традицию преемственности.

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Если же добровольного затопления не произойдет, тогда, по словам Данилова, "чф рф будет нарезаться по принципу салями".

Он отметил, что процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.

Черноморскому флоту РФ негде спрятаться

Сегодня днем во временно оккупированном россиянами Севастополе раздались громкие взрывы. Оккупанты пустили дымовую завесу над Севастопольской бухтой, а также перекрыли Крымский мост.

Впоследствии гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что был нанесен ракетного удара по штабу Черноморского флота. В Сети появились фото и видео пораженного здания.

Раньше перед этим во время атаки по Севастопольскому морскому заводу 13 сентября были повреждены российские десантный корабль " Минск "и подводная лодка"Ростов-на-Дону".

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