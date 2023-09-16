Сейчас способности и возможности Черноморского флота РФ уменьшаются в Крыму ежедневно.

По неподтвержденным данным, в результате атаки на Севастопольский морской завод, который ремонтирует российские суда, могли быть поражены 8 вражеских кораблей. Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

В целом, по его словам, эта атака, которая была по Севастопольскому заводу, войдет одной из выдающихся страниц в истории этой войны. Он напомнил, что в результате удара уничтожена новая подводная лодка россиян, и это весомо.

"А я еще могу сказать, что по данным, которые пока не подтверждены, могли получить повреждения 8 кораблей и подводных лодок. Сейчас этот уровень изучается. О двух известно точно - это то, что установлено. Остальное сейчас изучается. Плюс получил повреждения сам завод ремонтный", - отметил Мусиенко.

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По его словам, сейчас ежедневно способности и возможности ЧФ РФ уменьшаются в Крыму и работа будет продолжаться.

"Есть две цели того, что происходит сейчас в Крыму. Первое - это установление господства украинскими силами в северо-западной акватории Черного моря. Второе - это уменьшение оборонного потенциала врага. Что касается второго задания, я думаю, что вскоре мы увидим еще последствия сокрушительные для врага. Потому что уничтожается система ПВО, а это значит, что расчищается дорога для действий нашей авиации, ракет и дронов", - отметил эксперт.

Мусиенко отметил, что идет речь и о том, чтобы уменьшить возможности России применять ракеты "Калибр", действовать в Черном море.

"А дальше, конечно, будет работа и по уменьшению объемов их складов с боеприпасами и возможностей их эффективно обороняться на южном направлении. И это действительно должно помочь нашим подразделениям на передовой", - сказал Мусиенко о цели нынешних атак по военным объектам оккупированного Крыма.

Он добавил, что освобождение "вышек Бойко" – это тоже признак этой системной работы наш сил, которая продолжается в Черном море. Напомнил, что на вышках была размещена система россиян, с помощью которой они следили за надводной акваторией Черного моря. Теперь враг лишен такой возможности.

Атака на завод в Севастополе и возвращение "вышек Бойко".

Как сообщал УНИАН, во время атаки по Севастопольскому морскому заводу 13 сентября были повреждены российские десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". "Минск" полностью уничтожен. По словам экспертов, оба судна находились на завершающих стадиях ремонта, на который россияне суммарно потратили около 40 млн рублей.

В ночь на 14 сентября в оккупированном Крыму второй раз уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 "Триумф". Произошло это в районе Евпатории. Известно, что этот комплекс является одной из ключевых составляющих вражеской системы ПВО на оккупированном полуострове. Впервые такую систему удалось поразить на мысе Тарханкут 23 августа.

11 сентября Главное управление разведки Украины сообщило, что под контроль ВСУ возвращены все четыре буровые платформы - "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и "Сиваш". Эти так называемые "вышки Бойко" - буровые газо- и нефтедобывающие платформы, которые принадлежат Украине, и находятся сейчас у берегов Крыма в Черном море. Россия захватила их после аннексии полуострова в 2014 году и использовала в военных целях, в частности, для размещения средств РЛС.

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