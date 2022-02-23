Він наголосив, що влада робить все для того, щоб це не сталося.

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов прокомментировал вероятность атаки войск Российской Федерации на Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге по результатам заседания СНБО он заверил, что в случае атаки войск РФ на любой город Вооруженные силы дадут мгновенный отпор.

"Что касается атаки то ли на Киев, то ли на любой другой наш город, отпор будет дан мгновенный. Мы на сегодня осознаем те риски, которые существуют со стороны РФ. Мы четко понимаем, что наше войско готово к отпору. Еще раз подчеркиваю: не имеет значения, какой город может подвергнуться нападению с РФ", - сказал Данилов.

В то же время, он подчеркнул, что власть делает все для того, чтобы этого не произошло.

Напомним, СНБО поддержал введение чрезвычайного положения в Украине, решение по Верховной Раде.

Путин признал "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. Только за прошедшие сутки на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. Один военный погиб, еще шестеро – ранены и травмированы.