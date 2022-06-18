Секретарь СНБО отметил, что Украина готова к новым нарушениям правил войны со стороны РФ, включая применение химического, биологического или тактического ядерного оружия.

Ситуация на фронте остается напряженной, война продолжается и до ее завершения еще далеко.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью The Globe and Mail.

"Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из лагеря тех, кто считает российскую армию слабой. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привезли", – сказал Данилов.

Он отметил, что российские оккупанты имеют преимущество в вооружении, особенно в артиллерии и тяжелой технике.

"Это не пугает наших воинов. Мы держим свои позиции. Время от времени мы проводим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее завершения", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отказался сообщить, сколько военных Украина потеряла с начала полномасштабного вторжения, хотя недавно президент Зеленский и другие чиновники сообщали, что сотни солдат погибают каждый день. Данилов отметил лишь, что потерь у Украины "гораздо меньше, чем у врага".

Данилов также отметил, что Украина готовится к новым нарушениям правил войны со стороны РФ, включая применение химического, биологического или даже тактического ядерного оружия. "Мы готовы к любому сценарию", - сказал он.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

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