По его словам, вода уйдет в пойму.

Повреждение дамбы Кураховского водохранилища не приведет к катастрофе таких масштабов, как после подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции.

Об этом в комментарии Общественному рассказал эколог Вадим Манюк. По его словам, также нет угрозы для жителей береговой линии реки Волчьей, поскольку анонсированное поднятие уровня воды на метр-полтора лишь компенсирует его падение из-за жары:

"Длительная засуха привела к тому, что уровень слишком низкий, как для этого времени. Так устроены там населенные пункты, что основные улицы выше поймы, то есть вода пойдет в пойму, поэтому последствия для жителей минимальны".

Подрыв дамбы возле Курахово

Напомним, 11 ноября глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил о российском ударе по Терновской дамбе Кураховского водохранилища. Из-за этого уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра.

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Вчера днем Филашкин сообщил, что из водохранилища вылилось уже 15 миллионов кубометров воды, однако подтоплений жилья, к счастью, не фиксировали.

В Кураховской военной администрации сообщили, что российские оккупационные силы пытались поразить эту дамбу управляемыми авиационными бомбами еженедельно.

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