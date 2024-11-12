По его мнению, в результате атаки мог быть поврежден один из шлюзов.

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун заявил, что в результате повреждения россиянами дамбы Кураховского водохранилища в населенные пункты ниже по течению реки Волчья прибывает вода. Сейчас подтоплений домов пока нет.

"Относительно повреждения дамбы - так нам и не удалось выехать и обследовать ее. Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами - критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет", - рассказал он в эфире "Суспільного".

По его мнению, в результате атаки мог быть поврежден один из шлюзов. Как отметил Падун, оккупанты в течение последних месяцев еженедельно пытались поразить дамбу КАБами.

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"В течение трех месяцев ее пытались постоянно разрушить, но дамба так построена, что все зеркало водоема не может слиться. Там есть критический уровень водоема, который может слиться, и тот минимум, который остается", - успокоил начальник МВА.

Кураховская дамба - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 ноября стало известно, что оккупанты повредили плотину Кураховского водохранилища.

Эколог и эксперт Сети ANTS Олег Листопад добавил, что враг уже давно пытался атаковать Кураховское водохранилище, поскольку там проходит важная для украинской логистики дорога.

По словам эксперта Михаила Жорохова, повреждение Кураховского водохранилища может помочь Вооруженным силам Украины, ведь они получат еще один водный рубеж, по которому можно сдерживать захватчиков.

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