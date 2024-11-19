Россияне заявили, что смогли сбить пять из шести ракет, которые запустила Украина.

В ночь на 19 ноября Украина нанесла удар по складу боеприпасов в Брянской области РФ. В Минобороны оккупантов заявили, что атака была совершена баллистическими ракетами ATACMS, пишет Defense Express.

Представители российского оборонного ведомства рассказали, что Украина ударила по складу якобы шестью ракетами ATACMS. По их словам, удалось сбить пять снарядов и повредить шестую ракету при помощи ЗРПК "Панцирь" и ЗРС С-400.

Отмечается, что удар был нанесен по арсеналу 1046-го центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ. В Генштабе ВСУ поделились, что в результате атаки были зафиксированы 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

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Этот случай может говорить о том, что США действительно сняли ограничение на использование дальнобойного ракетного вооружения по территории РФ, подчеркнули в издании. Журналисты заявили, что дальность удара составила от 114 км.

Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ - важные новости

17 ноября в The New York Times заявили о том, что США разрешили Украине бить баллистическими ракетами ATACMS по территории России. Одной из возможных целей могут стать северокорейские войска.

В Financial Times говорили о том, что Украина впервые нанесла удар по военной цели на территории России, используя американские ракеты большой дальности ATACMS. Целью стал крупный арсенал оружия недалеко от города Карачев в Брянской области.

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