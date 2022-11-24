Кремль использует лишь два средства влияния на войну, которые в него остались, отметил правозащитник.

Продолжение массированных атак РФ территории Украины увеличивает шансы ВСУ на получение ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров.

Такое мнение высказал рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, отметив, что Кремль использует лишь два средства влияния на войну, которые в него остались, передает 24 канал.

Эксперт уверен, что у Кремля нет много средств влияния на ход войны в Украине: у россиян остались только ракетные обстрелы критической инфраструктуры и потенциальная попытка повторного наступления из Беларуси сразу на двух направлениях – на Киев и Волынь.

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"Продолжение обстрелов территории Украины увеличивает шансы на получение ракет ATACMS на 300 километров", – заявил Фейгин.

Также правозащитник добавил, что сейчас фактор мобилизованных россиян перестал сильно влиять на ход войны, это может измениться, если РФ начнет бросать в Украину новые волны "чмобиков".

Ракеты ATACMS для Украины: что сообщалось

Ранее военный эксперт Коваленко прогнозировал, что после массированных ударов России по Украине в Белом доме примут важное решение предоставить Украине ракеты ATACMS.

А военный эксперт Сергей Грабский заявлял, что атакой 10 октября РФ вообще "закрыла вопрос" с поставкой ракет ATACMS.

Однако, официальные лица США лишь утверждали, что Украине сейчас якобы хватает и других снарядов.