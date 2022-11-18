Эксперт не стал прогнозировать, когда передача все же может состояться.

Военный эксперт Олег Жданов назвал две вероятные причины, по которым западные партнеры не передают Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.

"Мы уже полгода бьем в колокола, просим, умоляем, выпрашиваем эти оперативно тактические ракеты. К величайшему сожалению, они нам их не дают", – заявил он.

Эксперт не стал прогнозировать, когда передача все же может состояться: "Когда дадут, очень трудно сказать".

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Говоря о причинах, по которым ВСУ не получают ракеты такого типа, Жданов отметил следующее:

"Мы ведем довольно успешно боевые действия, нет проблем с разгромом российской армии. Да, у нас есть трудности с этим, но особых проблем нет, мы все равно громим, перемалываем российскую армию. Может быть, именно поэтому и не спешат нам давать эти ракеты. Может быть, потому что не могут получить от нас какие-то железобетонные гарантии, что эти ракеты не полетят по территории Российской Федерации".

Получит ли Украина ракеты ATACMS: прогнозы

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что после массированных ударов России по Украине в Белом доме примут важное решение предоставить Украине ракеты ATACMS.

Военный эксперт Сергей Грабский также выражал надежду, что атакой 10 октября РФ "закрыла вопрос" с поставкой ракет ATACMS.

Тем временем официальные лица США утверждают, что Украине сейчас якобы хватает и других снарядов.