По словам Коваленко, пока Белый дом "в размышлениях", предоставлять ли Украине ATACMS.

Конгресс США и Пентагон согласны предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью УНИАН.

По его словам, на данный момент у ВСУ нет ракетного вооружения, которым с позиций в Запорожской, Херсонской или Николаевской области можно было бы ударить по Крымскому мосту.

"Уже достаточно давно ведутся разговоры о предоставлении Украине ракет оперативно-тактического уровня – те же ATACMS, например, – которые бы позволили ВСУ нанести подобного рода удар, в независимости от продвижения в глубь Херсонской или Запорожской области. Потому что, 300 километров – вполне достаточно для подобного рода удара с нынешних позиций ВСУ", – заявил эксперт.

Коваленко выразил надежду, что после последних массированных ударов России по Украине в Белом доме примут важное решение предоставить Украине ракеты ATACMS:

"Поскольку мы находимся в ситуации, когда можем оказывать достаточно эффективное влияние на передовые подразделения российских оккупантов и их околопередовые ресурсы. И наши партнеры прекрасно понимают, что этот период пройден, наступил период, когда мы должны оказывать давление на глубокий тыл. Оказывать давление на глубокий тыл, не имея в наличии ракетного вооружения, способного поражать объекты на расстоянии 150 километров и больше, мы не сможем. Белый дом пока в размышлениях. Я все-таки надеюсь, что в Белом доме после этой череды террористических актов со стороны России будет принято решение о предоставлении".

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Украина и США ведут переговоры по предоставлению дальнобойных ракет для HIMARS, и передать их смогут уже в этом году.

Как отметил военный эксперт Сергей Грабский, массированная ракетная атака по Украине 10 октября "закрыла" вопрос с поставкой ракет ATACMS для ВСУ.

Обозреватель Коваленко заявлял, что Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS для уничтожения военных объектов на территории России,