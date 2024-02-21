Главной проблемой на пути передачи Украине данного типа вооружений остаются республиканцы, заявил обозреватель.

На балансе у США есть ракеты ATACMS, из которых только модификация M39 (Block I) бьет по целям на расстоянии в 165 километров, остальные имеют дальность поражения в 300 км. Все эти модификации вполне могут быть переданы Украине, и все они необходимы, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Особенности применения каждой из этих модификаций позволит одинаково эффективно бороться как против аэродромов, живой силы, скопления техники, так и отдельно стоящих объектов бункерного типа и просто незаконной застройки посреди пролива. Дальность поражения позволяет охватить все временно оккупированные территории", - акцентировал эксперт, передает "Обозреватель".

При этом он добавил, что главной проблемой на пути передачи Украине данного типа вооружений по-прежнему остаются республиканцы, которые "погрязли в политической борьбе за власть и пренебрегают в угоду своим интересам интересами государства и безопасностью в мире".

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Что касается конкретных модификаций ATACMS, которые, могут быть переданы Украине, по мнению Коваленко, скорее всего, это могут быть ракеты M39A1 (ATACMS Block IA); ракеты M48, "которые не нужны армии США как серийный продукт"; ракеты M57 с боевой частью проникающего типа WAU-23/B (значительно эффективнее и мощнее, чем БЧ М48).

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины - актуальное

Напомним, 20 февраля NBC News со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы предоставить Украине новые более мощные баллистические ракеты ATACMS большой дальности.

Напоминалось, что в конце прошлого года США начали поставлять Украине ATACMS, но только более старые и средней дальности. Сейчас же США склоняются к отправке новой версии ракеты большей дальности.

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