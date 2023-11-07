Опасения связаны с тем, что ракеты могут не сыграть значительной роли.

В Белом доме растут опасения по поводу того, что поставленные ракеты ATACMS дальнего действия не сыграют значительной роли для изменения баланса сил на поле боя в Украине, пишет The New York Times.

Отмечается, что президент США Джо Байден долгое время отказывался предоставить ATACMS, потому что он боялся, что эти ракеты могут пересечь "красную линию" Путина с его ядерным оружием. Теперь опасения по поводу ATACMS заключаются в том, что сами ракеты не сыграют значительной роли, потому что россияне учатся парковать свои самолеты вне их досягаемости.

Помощники Байдена говорят, что США уже предоставили Киеву все системы вооружений, которые он просил.

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Вместе с тем в своей резонансной статье главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный заявил, что для выхода из тупиковой ситуации на поле боя в Украине потребуется значительный технологический прогресс в области вооружений, и добавил, что "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не произойдет".

Комментируя громкие заявления Залужного, президент Украині Владимир Зеленский заявил, что большая часть американского вооружения прибыла слишком поздно, чтобы оказать тот эффект, в котором нуждалась Украина.

ATACMS для Украины - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что группа республиканцев в Конгрессе США призвала Байдена передать Украине ракеты ATACMS с большим радиусом действия.

По словам республиканцев, Киев продемонстрировал способность использовать ракеты ответственно. Также они отметили, что ответа России на их использование не было.

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