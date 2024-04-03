По данным ГУР, враг и в дальнейшем будет применять комбинированные удары по Украине.

Россия имеет возможности для производства ракет "Циркон". Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он не назвал количество ракет, которые Россия может произвести в определенный промежуток времени.

"Значительно меньше, чем когда речь идет о "Калибрах" или о ракетах авиационного базирования Х-101. Тем не менее такие способности есть. Мы отслеживаем это, информация известна и реакция украинских систем ПВО, Воздушных сил, противоракетной обороны и результаты, если мы говорим о Киеве, так же есть", - отметил Юсов.

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Он подчеркнул, что никуда российская ракетная угроза не исчезает.

"Россия и дальше будет пробовать применять комбинированные удары, в том числе продолжая использовать "Шахеды" или, как они их называют, "Герани". Так к этому надо готовиться и к каждой тревоге относиться серьезно", - предупредил представитель ГУР.

Юсов объяснил паузы между ракетными обстрелами тем, что идет накопление ракет и чем длиннее они, тем больше у России средств для ударов.

"Массированные ракетные удары были и раньше. По количеству ракет эти удары не превышали предыдущие. Если мы вспомним начало полномасштабного вторжения и прошлый год, то массированные ракетные удары уже были. Комбинированное использование "Шахедов", одновременное использование беспилотников вместе с ракетными ударами это, конечно, новые вызовы. Враг брал паузу для того, чтобы накопить, он не успевал, поэтому зимой не состоялись удары по нашей энергетике, они сдвинулись по времени", - отметил специалист.

При этом добавил, что от террористических намерений враг не отказался.

Использование Россией высокоточных ракет по Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий ранее рассказал, сколько ракет производит Россия. По его словам, в октябре оккупанты выпустили около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. Среди них 20 "Калибров" и около 40 Х-101.

Также спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш заявлял, что о российской ракете "Циркон" по состоянию на сегодня известно немного. Также он назвал цель ударов России по Украине "Цирконами".

"Наши эксперты сейчас изучают, какие особенности она имеет. Конечно, это непростой и не быстрый процесс. Это оружие является опасным, оно используется противником для испытания его в боевых условиях, для тестирования, в том числе наших систем ПВО", - отметил он.

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