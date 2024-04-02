По словам Свитана, по своей "проблемности" эта ракета до "Кинжала" не дотягивает.

Российские оккупационные войска с начала 2024 года выпустили по Киеву уже 5 ракет "Циркон", а также 11 "Кинжалов", не говоря о других средствах. Военный эксперт Роман Свитан оценил, изменит ли "Циркон" общую архитектуру обстрелов по Украине.

В интервью "24 каналу" он отметил, что все будет зависеть от количества и качества этих ракет. По его словам, "Цирконов" не будет больше, чем ракет "Кинжал", поскольку производятся они в меньшем количестве.

"Россияне могут производить их всего несколько ракет в месяц. Скорее всего, эта ракета сейчас проходит уже испытания в полевых условиях, причем в противоборстве с системами, против которых она в принципе должна работать. Так вот – у нее не сложилось. Не получается этой ракете уничтожить, допустим, тот же Patriot или SAMP/T. Наоборот – идет полное, стопроцентное уничтожение этих ракет. Единственное, что является большой проблемой для наших служб и для мирного населения, – это то, что ракета тяжелая, большая кинетическая энергия. Она действительно летит где-то около гиперзвуковой скорости, и эта вся кинетика падает на землю. Сама по себе тяжелая ракета несет несколько сотен килограмм взрывчатки; неточная, по крайней мере сейчас об этом можно говорить, – она плохо управляемая пока", – пояснил он.

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По словам Свитана, стадия полевых испытаний продлится минимум несколько месяцев. Поэтому вряд ли "Циркон" в этом году "будет для нас страшнее", чем ракета "Кинжал".

"Пока из всех российских ракет, которые более-менее можно воспринимать как серьезную угрозу, это именно "Кинжал". А эта ракета до "Кинжала", до его проблемности не дотягивает", – констатировал он.

Что о ракете "Циркон" говорят эксперты

Руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий заявил, что ракеты "Циркон" не так совершенны, как говорят россияне. Они летят "не туда, куда надо". В то же время боевая часть ракеты, по словам Кульчицкого, содержит не более 40 килограммов взрывчатки.

В то же время эксперты издания Defense Express говорят, что характеристики гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон" максимально подогнали под выданное российским Минобороны задание. Из-за этого она практически не способна бороться с большими кораблями, что и является ее основным назначением.

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