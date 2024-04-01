Сбивать эти ракеты в Украине сейчас могут только комплексы Patriot, отметил Илья Евлаш.

О российской ракете "Циркон" сегодня известно немного, РФ информацию о ней держит в тайне, рассказал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Враг держит в тайне именно тактико-технические характеристики. Наши эксперты сейчас изучают, какие особенности она имеет. Конечно, это непростой и не быстрый процесс. Это оружие является опасным, оно используется противником для испытания его в боевых условиях, для тестирования, в том числе, наших систем ПВО", - подчеркнул он.

По словам спикера, сбивать эти ракеты в Украине сейчас может только американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, "который уже неоднократно доказывал свою высокую эффективность не только в борьбе с "Цирконами", но и с "Кинжалами".

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Евлаш добавил, что "Цирконы" - чрезвычайно быстрая ракета, ее чрезвычайно сложно поразить и она очень быстро может достигать любой точки Украины.

Россия атакует Украину ракетами "Циркон"

Как сообщал УНИАН, Россия публично признала, что на прошлой неделе атаковала территории Украины гиперзвуковым оружием "Циркон".

В Минобороны РФ похвастались, что применили "Циркон" по Украине в период с 23 по 30 марта. Традиционно, свои удары Россия назвала "эффективными".

Во вражеской сводке было сказано, что нанесен один массированный и 57 групповых ударов.

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