Украина сама просила приблизить тренировки к реалиям настоящей войны вместо того, как обычно тренируются сами французы.

На полигонах в Франции украинские солдаты тренируются воевать на полях, где разбросаны зловонные тела мертвых животных. Так французкие инструкторы пытаются создать для украинцев тренировочные условия, которые будут максимально приближенными к реальному бою, пишет Politico.

Французские военные признались журналистам, что получили от украинцев немало критики относительно качества тренировочных программ, которые проходили в предыдущие месяцы. В частности украинцам не нравилось, что французы учили их воевать так, будто у них есть тотальное преимущество над врагом в воздухе. Также украинцы сетовали на то, что французы не учитывают фактор беспилотной авиации, ставшей сверхважной в этой войне.

Французы учли эту критику и скорректировали учебные программы так, чтобы уделять больше внимания угрозам с воздуха. "Экипажи дронов летают выше, чтобы привыкнуть к воздушному наблюдению", - сказал капитан Ксавье, один из инструкторов. Французские инструкторы также используют артиллерию и гранаты, чтобы имитировать авиаудары и увидеть, как украинцы реагируют на раненых (по сценарию) солдат.

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Кроме того, теперь французы добавляют реализма на тренировках, разбрасывая трупы мертвых животных по траншеям – чтобы украинцы привыкли к запаху смерти. Также французские инструкторы устраивают украинцам внезапные ночные атаки в рамках этих тренировок.

"Когда они прибудут на фронт, обязательно будет шок, и моя роль – ограничить этот шок", - говорит капитан Ксавье.

При этом французы признаются, что обучение украинцев также идет на пользу самой французской армии, ведь ее подразделения фактически тоже участвуют в этих тренировках. К тому же французские инструкторы получают ценные отзывы от украинцев, имеющих опыт боя — то, что они могут использовать, чтобы подготовить Францию к войне высокой интенсивности.

По словам подполковника Эрвана, долгое время французская армия в учениях сосредотачивалась на тактике борьбы с повстанцами, как в Мали или Афганистане. Но война в Украине изменила это.

"Все возвращаются в окопы. Мы осознаем, что завтрашняя война также связана с этим, и это навыки, которыми мы должны овладеть еще раз", — говорит он и добавляет, что окопы, вырытые на полигонах для подготовки украинцев, теперь понадобятся и для тренировок французских подразделений.

Тренировка украинских солдат за рубежом

Как писал УНИАН, Британия за последние полтора года подготовила на своей территории 30 тысяч украинских солдат. Это рекорд для таких тренировочных программ в стране со времен Второй мировой войны. Украинцев в Британии обучают всему - от базовых навыков обращения с оружием до тактики ведения городских боев.

Также мы рассказывали, что в Сети появились кадры первых полетов украинских пилотов на F-16 в Румынии. Обучение будет проходить в Европейском учебном центре F-16 на военно-воздушной базе Фетешти в 150 километрах к востоку от румынской столицы Бухареста.

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