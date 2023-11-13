Обучение будет проходить в Европейском учебном центре F-16 на военно-воздушной базе Фетешти в 150 километрах к востоку от румынской столицы Бухареста.

В Румынии на военно-воздушной базе Фетешти, что в 150 километрах восточнее столицы страны Бухареста, открывается европейский учебный центр F-16. там украинские пилоты будут проходить обучение на истребителях F-16.

Об этом в понедельник, 13 ноября, объявили министр обороны Румынии Анджей Тильвар и его нидерландская коллега Кайса Оллонгрен, информирует Deutsche Welle.

Предусмотрено, что Нидерланды предоставят от 12 до 18 самолетов F-16 для осуществления тренировок украинских и румынских пилотов. Одним из важных условий соглашения является предоставление компанией Lockheed, производителем F-16, инструкторов и технического персонала для обеспечения учебных программ.

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Указано, что подготовка пилотов может занять около полугода. Кроме того, Нидерланды обещали передать Украине 42 истребителя F-16, хотя не все из них будут выделены на нужды ВСУ, поскольку часть самолетов будут использоваться для обучения.

Помимо Нидерландов, самолеты также обещали поставлять Дания (19 единиц), Норвегия (до 10) и Бельгия (начиная с 2025 года, количество самолетов пока не раскрыто). По оптимистичному сценарию, Украина ожидает получить первые F-16 уже в первой половине 2024 года.

Обучение на F-16 украинских пилотов

В октябре украинские пилоты завершили курс языковой подготовки и начали обучение на F-16 на авиабазе в американском штате Аризона.

Небольшое количество пилотов, прибывших в США в предыдущем месяце для участия в курсах английского языка на базе ВВС Лакленд в Техасе, прошли первый тест на знание английского языка и были направлены на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Аризоне.

Там они тренируются в 162-м авиационном крыле, главном учебном центре ВВС F-16.

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