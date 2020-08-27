Президент подчеркнул, что вопрос завершения войны на Донбассе является его "предвыборным обещанием» и "обязанностью".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что за время его президентства на Донбассе установлен режим тишины, возвращено Украине около 150 заложников и политзаключенных и возобновлена работа «нормандского формата».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам во время рабочей поездки в Кировоградскую область.

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Отвечая на вопрос, относительно того, как далеко Украина продвинулась в вопросе достижения мира на Донбассе за время его президентства, Зеленский сказал: «Сегодня 31-й день нет боевых ранений, нет летальных случаев на фронте. Мне кажется, что это неплохой результат. Еще мы вернули около 150 человек благодаря диалогу, встречам, давлению, многочасовым разговорам, переговорам со многими лидерами разных стран, и я думаю, что немного благодаря мне».

Зеленский подчеркнул, что вопрос завершения войны на Донбассе является его «предвыборным обещанием» и «обязанностью».

"Я думаю, что все возможное, что мы можем делать – восстановили «нормандский формат». Я не буду, как попугай, повторять те вещи, которые видят люди. Когда мы возвращаем людей, я думаю, лучше спросите у их родителей - что мы сделали для их семей. Когда сейчас нет боевых смертей на фронте – тоже спросите родителей тех людей, которые героически отстаивают наш суверенитет. Живые герои - это и есть мой долг как президента Украины», - подчеркнул глава государства.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

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Автор: Константин Гончаров