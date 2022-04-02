УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Днепре во время полномасштабного вторжения РФ.

Россия обстреляла ракетами Днепропетровскую область 2 апреля. УНИАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в Днепре и регионе сегодня.

Хроника войны в Днепре: онлайн

8:45 - Резниченко заявил, что ночью наши ПВО сбили над Днепропетровщиной 4 вражеских ракеты и 1 беспилотник.

8:25 – Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, РФ ночью нанесла ракетные удары в регионе. В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены.

В Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Пострадавших нет.

01:55 - Глава Криворожской ОВА Александр Вилкул сообщил о вражеском обстреле из "Градов" окрестностей города. В начале суток 2 апреля россияне применили РСЗО для обстрела района Ингулец. "Обстреляли "Градами" выезд в Ингулец. Горит заправка", - сказал он.

Война в Украине 2022

Напомним, Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ. В сети публикуют фото и видео перемещения российской техники по территории РБ.

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