Возле двух городов российским захватчикам надо нанести такие потери, чтобы они не могли дальше разгонять волну наступления, отметил воин.

Российские оккупанты более года назад начали наступать на город Авдеевка Донецкой области, а также активизировались на других участках фронта. Главный сержант роты ударных дронов Егор Фирсов сказал, что города нужно защищать именно для того, чтобы противники не разгоняли свои контрнаступательные действия. По его словам, оккупация любого города ощутимо затягивает войну.

Когда захватчики заходят в любой город - или в Авдеевку, или в Угледар, то мгновенно получают преимущество, а украинские воины - "минусы" на километров 20-30, поскольку вынуждены быть в очень невыгодных условиях, например, в посадке, в поле, рассказал воин во время интервью Radio NV.

"Негде закрыться, негде сделать маневр, негде поставить технику, нет как качественно прикрепить антенну на FPV-дрон, чтобы улучшить радиогоризонт. Ничего такого нет. Зато у врага все есть, когда он заходит в город", - сказал он.

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Собеседник добавил, что все те преимущества, которые имели защитники Украины, потенциально получают враги:

"Я даже больше скажу. Когда враг берет любой город, вроде Авдеевки, Угледара, потенциально - Покровска, это продолжает войну, условно, на полгода. Это, конечно, условно".

Воин подчеркнул, что после оккупации какого-то города позиция россиян в морально-психологическом плане такова, что якобы они "все делали правильно, надо дальше давить". Фирсов добавил, что в военном плане противники видят, что получили преимущество и считают, что "надо дальше давить".

По мнению военного, сейчас воинам надо под Покровском и Курахово нанести россиянам такие потери, чтобы они не могли дальше разгонять волну наступления.

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Противники во время наступления на Донбассе захватили ряд населенных пунктов и подобрались очень близко к Покровску. По словам начальника городской военной администрации Покровска Сергея Добряка, противники в начале октября находились чуть меньше, чем в 7 километрах от окраин города.

Стоит отметить, что россияне окончательно оккупировали Авдеевку 17 февраля этого года. 2 октября стало известно, что Силы обороны Украины вышли из города Угледар.

Россияне несут огромные потери во время наступательных действий. Общие потери РФ на 11 октября 2024 года в живой силе примерно составляют 666 340 противников.

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