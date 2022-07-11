Но пауза не означает прекращения боевых действий со стороны РФ.

Российские оккупационные войска вышли на админграницу Луганской области и объявили об оперативной паузе. Но не об окончании так называемой "спецоперации".

Но пауза не означает прекращения боевых действий со стороны РФ, говорится в сюжете проекта FreeДом. Сейчас российские войска продолжают точечно наступать и убивать мирных жителей Украины.

Аналитики утверждают, что Путин продолжает засыпать "Градами" и ракетами украинские города, потому что опасается, что украинские военные перехватят инициативу и пойдут в контрнаступление.

"Мы наблюдаем достаточно интересное явление, а именно многочисленные взрывы складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, войсковых частей и командных пунктов в тылу. Идут серьезные действия по подрыву системы управления и системы обеспечения передовых подразделений российских оккупнатов", - объясняет военный обозреватель Александр Коваленко.

Поэтому Путин продолжает тактику морального уничтожения, выпуская десятки ракет по мирным городам. И продолжает угрожать всему миру, говоря, что в Украине РФ еще "всерьез ничего не начинала".

Американский Институт войны прогнозирует наземное наступление с большим количеством войск и с большей решимостью со стороны озверевшего Путина.

"Выход из оперативной паузы может быть постепенным и сразу трудно различимым. Так же, как и переход в нее казался постепенным. Умелый план кампании направлен на достижение именно такого эффекта: убедить противника, что такой паузы не предполагается или не происходит. Или что она будет слишком короткой, чтобы принести пользу противнику. И тем самым убедить его в том, что он не имеет возможности перехватить инициативу и перейти в контрнаступление", - говорится в отчете ISW.

Но украинская армия готова сражаться за Донбасс. И, как говорят эксперты, в этом раунде у Киева больше шансов одержать победу, чем у Москвы.

"Северодонецк и Лисичанск выполнили свою стратегическую функцию. Там перемолото очень много российской техники, вооружения и личного состава", - говорит военный эксперт Петр Черник.

Но это не означает, как отмечают эксперты, что битва за Донбасс обойдется без жертв. Как говорит военный обозреватель Александр Коваленко, на пользу ВСУ играет то, что Донецкая область была лучше укреплена изначально, там линии обороны были более проработаны. Также, продолжил он, на сегодня украинские войска полным ходом используют те немногочисленные средства поражения российских объектов в глубине тыла временно оккупированных территорий.

Ранее в МВД заявили, что в ближайшей перспективе у врага не будет успехов на фронте, поэтому россияне будут больше запугивать украинцев, чтобы вынудить к переговорам.

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