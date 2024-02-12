К двум фрегатам присоединился малый ракетный корабль.

Россия увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море до трех, суммарный залп крылатых ракет может составлять 24 единицы. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Отмечается, что к российским фрегатам "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", которые несут на себе до 16 "Калибров", присоединился малый ракетный катер.

"К двум фрегатам добавился малый ракетный корабль. Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 24 ракеты. Уровень ракетной угрозы - чрезвычайно высокий", - отмечают в Силах обороны.

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Людей просят быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и оперативно реагировать на опасность.

Ситуация с вражескими ракетоносителями в Черном море

По состоянию на утро 12 февраля в Черном море находились два фрегата ЧФ РФ, на борту которых – 16 "Калибров".

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натали Гуменюк, вражеские ракетоносители сейчас передислоцированы в Новороссийск, где им не очень комфортно, потому что пункт базирования не предусматривает места для каждого такого корабля. В частности, поэтому они меняют места дислокации - выходят в Черное море.

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