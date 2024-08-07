Сообщается, что дрон попал прямо в задний винт вражеской машины.

Российский вертолет Ми-28 сбили FPV-дроном воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины, и это еще одно по-настоящему уникальное попадание по вражеской цели на счету СБУ. Об этом УНИАН сообщил информированный источник в спецслужбе.

Подбили вертолет 6 августа над Курской областью РФ. Дрон СБУ попал прямо в задний винт вражеской машины.

"СБУ в очередной раз продемонстрировала высокий профессиональный уровень, креативный подход и новизну решений, которые используются для уничтожения врага. У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов", - отметил источник в СБУ.

Украинский дрон сбил российский Ми-28 - видео

Украинский дрон сбил российский Ми-28 - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что украинский дрон победил российский Ми-28 в воздушном бою. Видео поражения российского вертолета "слили" в сеть.

Активист и волонтер Сергей Стерненко подтвердил подлинность ролика и опубликовал его в лучшем качестве. Он показал кадры, на которых видно, как украинский дрон врезается в Ми-28. После этого видео прерывается.

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