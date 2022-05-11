Российская армия деморализована тем фактом, что никакие поставленные задачи до сих пор не выполнены.

Российские войска застряли на рубежах Херсонской области, у них нет ни сил, ни намерений продвигаться дальше.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

В то же время, по словам эксперта, продолжается переброска дополнительных войск на Изюмском направлении. Восточное направление оккупанты, вероятно, продолжат бить ракетами из Крыма.

"Их ключевая задача – завершить окружение наших сил, но войска у них уже достаточно истощены. Я вообще ожидаю, что через неделю, максимум через 10 дней у них будет критическая ситуация. У них высокое количество тех, кто отказывается воевать. Они уже перебрасывают (на поле боя – ред.) высшее командование, чтобы они мотивировали бойцов идти в атаку", - предположил Андрусив.

Российская армия деморализована тем фактом, что никакие поставленные задачи до сих пор не выполнены.

К северу от Харькова ВСУ грозят отрезать тылы оккупантов, поэтому противник будет оттягивать силы, чтобы сдерживать контрнаступление, поделился советник главы МВД.

"Они (россияне – ред.) применили уже все, что было, и особо ощутимых результатов они не достигли. Продвижение происходит ценой стирания с лица земли населенных пунктов, когда нашим солдатам уже негде обороняться. Они физически так воевать долго не смогут", - убежден эксперт.

В МВД ожидают, что за неделю-10 дней российские войска изменят тактику.

"Я это называю "ползучая оккупация". Они перестанут атаковать по всему фронту, а будут сосредотачиваться очень медленно на каждом конкретном пункте", - отметил Андрусив.

Накануне, 11 мая, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что украинские защитники остановили наступление армии РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: