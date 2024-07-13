По словам представителя ОСУВ "Хортица", ВСУ пока успешно отбивают атаки и удерживают позиции.

Украинская армия имеет все шансы вытеснить российских оккупантов из Часового Яра. Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона "Единые новости".

"Часов Яр - это украинский город и есть все шансы, что врага оттуда отодвинем и уничтожим его на том направлении, как уже было раньше", - заверил спикер.

Волошин отметил, что в течение суток российские оккупанты пытались штурмовать и показывать свое присутствие в районе Часового Яра с помощью штурмовой авиации.

Видео дня

Однако он подчеркнул, что ВСУ успешно отбивают атаки и удерживают позиции.

Также во время телемарафона военный рассказал, что российские оккупанты за сутки 325 раз обстреляли Часов Яр. Большинство обстрелов приходится на южную часть города.

"На Часовояровском направлении было более 1400 минометных и артиллерийских обстрелов. Украинские войска отбили десять российских штурмов в районе Часового Яра. Российская авиация на этом направлении 17 управляемых авиационных бомб", - сказал Волошин.

Военнослужащий добавил, что армия РФ потеряла убитыми и ранеными 220 бойцов, еще шестерых захватили в плен.

"На Краматорском направлении за прошедшие сутки украинские войска остановили 11 российских атак, армия РФ пыталась вести активные боевые действия в районе Ивановского, Андреевки и Часового Яра. Свои действия они поддерживали штурмовой авиацией, нанося ракетно-бомбовые удары в частности в районе Часового Яра", - подчеркнул спикер.

Часов Яр - последние новости

Ранее военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов заявил, что Россия бросает в бой за Часов Яр элитные подразделения.

"Уже 2-4 недели россияне бросают в первую волну наступления элитные подразделения. Под Часовым Яром работает вражеская десантура. Сейчас противник отвел 98-ю дивизию, а бросил другую десантуру, но еще эта информация не подтверждена", - рассказал военный.

В то же время офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко отметил, что оккупанты не могут активно использовать артиллерию и минометы в районе Часового Яра.

"Большая активность вражеских БПЛА. Но удачно работают и беспилотные системы Сил обороны. И враг так или иначе вынужден оттягивать определенным образом свою артиллерию себе в тылы. Он не может уже так артиллерией и минометами бить по ближнему и дальнему тылу Сил обороны. И он пытается это компенсировать тем, что использует управляемые или неуправляемые авиационные бомбы, РСЗО типа "Град" и т.д.", - пояснил боец.

Вас также могут заинтересовать новости: