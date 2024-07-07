За все время активной вражеской операции по уничтожению микрорайона "Канал" составляет около 5 тысяч человек.

Данные издания Forbes относительно того, что Россия в битве за Часов Яр потеряла 99 тысяч военных, слишком завышены. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хотица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Цифра близка к реальности в том плане, что международные эксперты и аналитики приписали ее по всей линии боевого соприкосновения за три месяца. Такая цифра может быть", – сказал он.

В частности, по его словам, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" вражеские потери составили: за апрель – более 24 тысяч человек, за май - почти 26 тысяч, за июнь – почти 32 тысячи.

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"То есть, общая цифра за три месяца наступательных действий в районе как Часового Яра, так и по всей линии фронта на восточном направлении составляет 82 тысячи оккупантов. Есть еще и другие направления, возможно до 90 тысяч дойдет цифра... Я не буду спорить с экспертами. Но по Часовому Яру цифра слишком большая. Там цифра за все время активной вражеской операции по уничтожению микрорайона Канал составляет около 5 тысяч личного состава российского было уничтожено, похоронено в посадках", – заявил Волошин.

Потери РФ в войне

Как сообщал УНИАН, на днях издание Forbes написало, что российские войска захватили микрорайон Канал в Часовом Яру ценой потери 99 тысяч убитых и раненых военных. Как отметил генерал австралийской армии в отставке Мик Райан, хотя Россия добилась определенных успехов, но это далось ей огромной ценой.

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