В боях за Часов Яр противник несет огромные потери, отметил украинский офицер.

Российские оккупанты имеют преимущество в ресурсах и резервах в районе Часового Яра.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Владимир Назаренко - офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж". "Враг несет огромные потери, но пытается продвигаться... Он пробует или на багги, или на мотоциклах, или пешком, ночью, днем, с применением бронетехники. Враг так или иначе давит и кажется, что у него безграничные ресурсы в живой силе. Ведь мы ежедневно видим потери врага, мы ежедневно наносим потери. Но он, к сожалению, еще не заканчивается", - рассказал Назаренко.

Он также добавил, что из-за хорошей видимости, длинной продолжительности светового дня и хороших погодных условий оккупанты не могут активно использовать артиллерию и минометы. Поэтому они заменяют их другими средствами поражения.

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"Большая активность вражеских БПЛА. Но удачно работают и беспилотные системы Сил обороны. И враг так или иначе вынужден оттягивать определенным образом свою артиллерию себе в тылы. Он не может уже так артиллерией и минометами бить по ближнему и дальнему тылу Сил обороны. И он пытается это компенсировать тем, что использует управляемые или неуправляемые авиационные бомбы, РСЗО типа "Град" и т.д.", - добавил Назаренко.

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По данным Генштаба ВСУ, российские войска сейчас сфокусировались на Покровском направлении. В частности, только там было отражено 43 атаки оккупантов. В целом же, за прошедшие сутки россияне пытались 141 раз прорвать линию обороны украинских защитников.

Между тем Reuters сообщает, что Иран значительно увеличил производство ракет из-за соглашения с РФ. Так, только на одной из производственных баз заметили несколько десятков новых сооружений.

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